Zwitsers referendum over belastinghervorming: Jan Modaal tegen de multinationals

De 24.000 buitenlandse bedrijven die in Zwitserland zijn gevestigd leveren de schatkist jaarlijks zo'n 5 miljard euro op. Ze zijn goed voor 150.000 arbeidsplaatsen. Op dit moment betalen die multinationals, holdings en brievenbusvennootschappen amper vennootschapsbelasting; in sommige kantons ligt die rond 5 procent. Bedrijven als Shell, Unilever, C&A en de Nederlandse Gasunie hebben holdings of deelnemingen daaraan in Zwitserland. Grondstoffenhandelaren zoals Vitol, Trafigura en Glencore genieten van het fiscaal milde klimaat in het land. De helft van alle wereldkoffiehandel wordt gedreven vanuit Zwitserland, zonder dat die koffie ooit Zwitserse bodem ziet.

