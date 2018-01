Zuid-Soedan wordt het ellendigste land ter wereld

Amerikanen die woedend zijn over Trump en Britten die wanhopig zijn over de brexit, zullen blijven bekvechten over de vraag welk land het slechtste af is. Maar geen van beide heeft een schijn van kans.

Noord-Korea kan een dubbele klap krijgen in 2018. Het zal niet alleen lijden onder de dictatuur van Kim Jong-un, maar het loopt ook kans op de totale vernietiging als de woordenstrijd met Trump in oorlog ontaardt.

Bankroet

Venezuela is ook een sterke kandidaat. Dankzij chronisch wanbeleid is de economie sinds 2014 met een kwart gekrompen en de EIU voorspelt een verdere val van 6 procent voor 2018. De inflatie is op weg 1000 procent te overstijgen. De beperkingen op het omwisselen van vreemde valuta betekenen dat de extreme tekorten aan voedsel en medicatie zullen voortduren. Een staatsbankroet en een ineenstorting van de economie zijn meer dan waarschijnlijk. President Nicolás Maduro lijkt vooral geïnteresseerd in het onderdrukken van de oppositie, vaak met geweld. De voor 2018 geplande presidentsverkiezingen zullen niet eerlijk verlopen, als ze al doorgaan.

Hongersnood

Toch zou je misschien liever daar wonen dan in Jemen. Zelfs nog voor de burgeroorlog uitbrak, was het al het armste land van de Arabische wereld. Sinds begin 2015 zijn meer dan 10.000 burgers gedood en zijn 3 tot 4 miljoen burgers op de dool. Jemen staat op de rand van een hongersnood en lijdt aan de langste cholera-uitbraak in de moderne geschiedenis. Het ergste moet waarschijnlijk nog komen.

Je zou denken dat dat niet te overtreffen is. Helaas geven ettelijke landen in Afrika Jemen het nakijken. Eén ervan is Zimbabwe, ook nu Robert Mugabe er van de macht is verdreven. Dan is er nog het straatarme Burundi. In de Centraal-Afrikaanse Republiek drijft sektarisch geweld hulporganisaties het land uit en verhogen stromen vluchtelingen het risico dat het land uiteenvalt in een islamitisch noorden en een christelijk zuiden.

De jongste en droevigste

Maar de ongelukkige winnaar is het jongste land van de wereld, Zuid-Soedan. Het is sinds 2011 onafhankelijk en zit bijna zijn hele bestaan in een crisis. Sinds begin 2016 bedraagt de inflatie meer dan 150 procent. Het mandaat van de president en het parlement loopt tot juli 2018. Maar als er al verkiezingen komen, zullen ze vervalst zijn.

Het conflict tussen het leger en de stammilities heeft geleid tot wijdverbreide etnische zuiveringen. Een derde van alle Zuid-Soedanezen is zijn smeulende huis ontvlucht om niet vermoord te worden. Velen zitten opeengepakt in VN-kampen en vrouwen worden verkracht als ze buiten het kamp brandhout sprokkelen. Zo'n 6 miljoen mensen kampen met acute honger en 1,7 miljoen verkeren op de rand van de hongersnood.

Als de veiligheid problematisch blijft en er weer weinig regen valt, kan de crisis van het land nog verergeren. Nergens zal het in 2018 ellendiger zijn.