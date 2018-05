Wim Ver Elst Opinie

'Zorgen dat de schilderijen droog hangen, is niet hetzelfde als een museumbeleid voeren'

Als we echt willen dat grote aantallen buitenlandse bezoekers in Brussel en Vlaanderen naar Vlaamse meesters komen kijken, moeten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel met hun rijke collecties een nieuwe dynamiek vinden. Dat zegt Trends-redacteur Wim Ver Elst.