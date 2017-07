'Witte kassa zorgde voor 22.000 banen'

Sinds 1 januari 2016 zijn alle restaurants verplicht om een witte kassa te hebben, die hun omzet precies registreert. Bedoeling daarvan is om de hele sector te 'verwitten'.

'We zijn er nog niet, maar dat doel wordt stilaan bereikt', zegt Danny Van Assche, directeur van Horeca Vlaanderen.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tekende in het derde kwartaal een kleine 22.000 jobs meer in de horeca dan een jaar eerder. Bovendien is er ook voor 45,9 miljoen euro meer aan lonen aangegeven. 'Maar dat betekent niet dat al die nieuwe jobs echt nieuw zijn: het gaat vooral om activiteiten die vroeger in het zwart uitgeoefend werden', aldus Van Assche.

Flexi-jobs

Bovendien gaat het meestal niet om voltijdse jobs. Vooral het aantal flexi-jobs boomt. Daarvan waren er in het derde kwartaal van vorig jaar 18.276. Daarnaast is ook het aantal studentenjobs met een kleine tienduizend gestegen. 'Het zijn vooral zwarte jobs die nu "gewit" zijn. Dat betekent dus zeker niet dat het nu goed gaat in de horeca en dat de winsten daar zo groot zijn', waarschuwt Van Assche. De horeca pleit daarom al langer voor een bijkomende loonkostenverlaging.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) wil daarvoor eerst de mening van de sociale partners afwachten. De vicepremier wijst er ook op dat in de taxshift al een algemene loonkostenverlaging naar 25 procent vervat zat.