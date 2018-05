Witte Huis: China belooft om meer goederen van VS af te nemen

'China zal de aankoop van goederen en diensten uit de Verenigde Staten opvoeren om te voldoen aan de toenemende consumptievraag van het Chinese volk en de noodzaak aan hoogkwalitatieve economische ontwikkeling', zegt het Witte Huis in een persbericht.

Onderhandelaars van de VS en China, die donderdag en vrijdag bijeenkwamen in Washington, bereikten ook consensus over 'effectieve maatregelen' om het handelstekort van de VS met China te verkleinen, klinkt het. Sinds zijn aantreden wond president Donald Trump zich regelmatig op over het tekort, dat in 2017 zo'n 375 miljard dollar bedroeg.

Minister van Financiën Steven Mnuchin leidde de delegatie van de VS, samen met minister van Handel Wilbur Ross en handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer. Aan Chinese zijde leidde vicepremier Liu He de gesprekken, de economische topadviseur van president Xi Jinping.