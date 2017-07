'Wit en gekleurd glas worden opnieuw samengevoegd, dat valt toch moeilijk uit te leggen'

"Je stelt vast dat je bepaalde stoffen begint te missen uit de grondstoffenketen. Dat komt dan bij het restafval terecht omdat mensen fout sorteren, het te moeilijk of te lastig vinden", zegt Fransaer.

Volgens de topman van VITO kan dat verlies aan herbruikbare grondstoffen oplopen tot enkele tientallen procenten. Daarom zie je in grote steden, zoals Barcelona en Stockholm dat alles samen wordt opgehaald, om het later zelf te sorteren.

"Zo kan men er nog meer recyclagemateriaal uithalen. Dat kan nu dankzij nieuwe technologie. Het feit dat we dit hier moeilijk kunnen invoeren heeft te maken met de wet van de remmende voorsprong. Als je op een bepaald moment hebt gekozen voor een bepaalde technologie en een traject heb afgelegd dan is het niet evident om op een bepaald moment op een andere trein te springen. Maar dat we hier wit en gekleurd glas apart moet sorteren, terwijl die in de recyclagefabriek nadien gewoon worden samengevoegd, dat valt heel moeilijk uit te leggen", verduidelijkt hij.

Waarom doet het beleid hier dan niets aan?, vraagt Fransaer zich af. "Dat heeft te maken met politieke geloofwaardigheid, en mensen zijn gewoontedieren."