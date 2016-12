Wetenschapsbeleid wordt een beetje confederaal

Woensdag hebben Vlaams minister voor Wetenschapsbeleid Philippe Muyters (N-VA) en zijn Franstalige tegenhanger Jean-Claude Marcourt (PS) onder massale belangstelling het EOS-programma gelanceerd. Dat is de naam voor een nieuw subsidiemechanisme van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS). EOS verwijst naar het Engelse The Excellence of Science en wil wetenschappelijke toppers over de taalgrens heen met elkaar laten samenwerken. "Niet enkel de taalgrens wordt overgestoken, ook buitenlandse partners zijn welkom"...