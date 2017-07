Werkgevers tevreden én bezorgd over lagere vennootschapsbelasting

De werkgevers waren al lange tijd vragende partij voor een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting. Met het zomerakkoord van de regering-Michel worden ze op hun wenken bediend. Voor de grote bedrijven zakt het tarief van 33,99 naar 29 procent in 2018 en naar 25 procent in 2020. Voor kmo's daalt het tarief van 25 naar 20 procent in 2018 voor hun winsten tot 100.000 euro. "Het is belangrijk dat de federale regering ook een timing kleeft op de tariefverlaging", zegt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka. "Dit is een ambitieuze daling van de vennootschapsbelasting, die onze bedrijven ongetwijfeld een extra stimulans geeft om te investeren. Ik was in het verleden kritisch voor deze regering. Ze leek soms op een regering in lopende zaken. Nu is na de taxshift een tweede kaap genomen."

