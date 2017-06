Werkbaar en wendbaar werk: er beweegt weinig

De vakbonden en de werkgevers in de sector van de machinebouw sloten midden mei een akkoord af, dat de bedrijven toelaat hun personeel in drukke periodes meer te laten werken. Op piekmomenten mogen arbeiders in plaats van de afgesproken 38 werkuren per week tien uur extra presteren. In periodes dat er minder werk is, zal de werkweek minder dan 38 uren tellen. Omgekeerd kunnen werknemers ook een tijdje minder presteren om later extra uren te kloppen. Het is het systeem van het plus-minusconto, zoals dat al bij Audi Vorst bestaat. Om het plus-minusconto daadwerkelijk in te voeren, moet wel nog een akkoord worden afgesloten op ondernemingsniveau.

