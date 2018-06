'Wel arbeidsmigratie, geen gelukszoekers'

Wie denkt dat de migratiecrisis haar hoogtepunt heeft bereikt, zit fout. De grote migratiebeweging uit sub-Saharaans Afrika is nog niet eens op gang gekomen, zeggen demografen. Het is best mogelijk dat er over dertig jaar 150 miljoen Afro-Europeanen zijn, tegenover 9 miljoen vandaag. Is die beweging te stoppen? Neen, maar ze bijsturen of afremmen kan ...