'We moeten de VS duidelijk maken dat ze met protectionisme niet zullen winnen'

Op het eerste gezicht zullen de Amerikaanse importtaksen op staal (25%) en aluminium (10%) geen grote effecten hebben op de Europese economie. Volgens de bank ING maakt de export van staal en aluminium naar de VS slechts 0,3 procent van de wereldwijde uitvoer van de EU uit. Maar velen vrezen dat Europa nu overspoeld zal worden met staal uit andere werelddelen, omdat het niet meer binnengeraakt in de VS. De prijzendruk die daardoor ontstaat, zou wel eens veel lastiger kunnen worden voor onze staalindustrie dan de Amerikaanse importtaksen.

...