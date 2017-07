Wanneer worden de ware helden gehuldigd?

Als ik vier kilometer wandel, bereik ik wat overblijft van Grenfell Tower. Sorry voor de woordkeuze, maar ik werd ijskoud van het bezoek aan de omgeving. De zwartgeblakerde ruïnes die van ver te zien zijn, de politiekordons en overal posters met oproepen tot nieuws over vermisten. De beelden behoren tot de meest aangrijpende van wat ik ooit in mijn leven heb gezien.

...