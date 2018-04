Waarom het Chinees Paviljoen in Brussel vijf jaar dicht is (en ten prooi valt aan vandalen)

De Japanse Toren en het Chinees Paviljoen, twee architecturale parels in Brussel, zijn dit jaar vijf jaar gesloten voor het publiek. Het paviljoen is in slechte staat en valt ten prooi aan vandalen. "Er bewegen dingen, alleen is dat vanbuiten nog niet te zien."