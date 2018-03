VS en China voeren op hoog niveau handelsoverleg

Dat bericht de Amerikaanse krant Wall Street Journal.

Hoewel de spanning tussen de VS en China dagenlang opliep en zelfs een handelsoorlog werd gevreesd, blijkt dat de beide partijen achter de schermen wel gesprekken voeren. Die worden geleid door minister van Financiën Steve Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer langs Amerikaanse zijde en door de economische adviseur van president Xi Jinping en kersvers vicepremier Liu He langs Chinese kant.

Mnuchin en Lighthizer stuurden vorige week nog een brief waarin ze Peking onder meer vragen om de importtaksen op Amerikaanse auto's te verminderen, om meer Amerikaanse halfgeleiders te kopen en om de Chinese financiële sector verder open te stellen voor Amerikaanse bedrijven. De Amerikaanse financiënminister zou volgens de Wall Street Journal ook overwegen om af te reizen naar China om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen.

Tijdens een interview op Fox News bevestigde Mnuchin het nieuws. 'Ik ben voorzichtig optimistisch dat er een mogelijkheid is tot een akkoord, maar als we daar niet in slagen, zullen we taksen invoeren', luidde het.