Vooral gezondheidszorg en ziekte-uitkeringen jagen sociale zekerheid in het rood

Het tekort in de sociale zekerheid bedraagt bijna 800 miljoen euro . Een stuk meer dan gedacht. Dat is een gevolg van lagere inkomsten, maar ook van hogere uitgaven. Vooral in de ziekte- en de invaliditeitsuitkeringen blijft de situatie zorgwekkend. Net als in de gezondheidszorg, ondanks de rem die de regering op de uitgavengroei zet.