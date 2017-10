Vooral Centraal- en Zuid-Europa profiteren van Junckerfonds

De echte naam van het Junckerfonds is Europees Fonds voor Strategische Investeringen of EFSI. Het fonds gebruikt garanties - gefinancierd door de EU - om investeringen uit te lokken in infrastructuur, duurzame energie, onderzoek en kmo's. Het fonds mikt vooral op projecten met hoger risico, die zonder de overheidsgarantie moeilijker aan geld zouden geraken. De bedoeling is om de Europese groei te stimuleren. De investeringen in de EU zitten nog altijd onder het pre- crisisniveau. Het fonds moet die kloof helpen dichten.

