Vrijdag 3 juni brengt de Bank of China in Brussel een honderdtal Chinese bedrijven samen om het met Europese ondernemingen te hebben over investeringsmogelijkheden in België en Europa. Het Chinees staatsbedrijf doet zo zijn duit in het zakje voor China's 'Belt and Road'-initiatief, een massief investeringsprogramma om de Chinese invloed in Azië, Afrika maar ook in Europa fors uit te breiden. Dat biedt ons vast en zeker kansen, maar alleen als Vlaanderen een doordachte strategie ontwikkelt over hoe we met Chinese investeringsinteresse omspringen. Zo niet zullen vooral de Chinezen er wel bij varen.

Samenwerking met China niet zonder risico

'Belt and Road' (in het Chinees 'yidai yilu') betekent letterlijk '1 gordel, 1 weg' en verwijst naar de land- en zeebruggen tussen de continenten die via bijkomende spoor- en haveninvesteringen zouden ontsloten worden. Dat kan kansen scheppen. Maar samenwerking met China is niet zonder risico. De top kwam niet toevallig tot stand op een moment dat Peking pogingen onderneemt om handelsbarrières weg te nemen ten voordele van Chinese bedrijven die nauwelijks of geen sociale en ecologische verantwoording afleggen, en op die manier dan weer honderdduizenden Europese jobs in de industriële sector bedreigen. Chinese infrastructuurprojecten als pasmunt voor meer markttoegang, dat is het recept.

Passief aan de zijlijn blijven staan is echter gegarandeerd verliezen. Zo hebben Chinese staatsbedrijven succesvol geïnvesteerd in de haven van Piraeus in Griekenland. Die is onder Chinese impuls aan het groeien tot een van de meest high tech-havens van Europa. Met dokken waar de grootste schepen kunnen aanmeren, en vanwaar goederen vervolgens zeer vlot op vrachttreinen naar andere Europese landen gezet kunnen worden. Toevallig of niet de troeven die de haven van Antwerpen graag wil uitspelen.

Delen Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan een China-strategie

Zelfs de keuze van Piraeus is niet toevallig. Op een moment dat Griekenland meer dan ooit Europese solidariteit nodig had, vond het de verhoopte jobs en investeringen niet in Europese maar in Chinese kringen, met het gevolg dat een Aziatische gigant een nieuwe toegangspoort tot Europa kocht. Ook op de 'Belt and Road'-conferentie heeft de EU haar participatie beperkt tot aandringen op duurzaamheid en respect voor de arbeidsvoorwaarden, terwijl Italië premier Gentiloni stuurde en diens aanwezigheid beloond zag met een investeringsakkoord dat voor beide landen wat lekkers bevatte.

Zwaar bier

Er zijn ook mogelijkheden genoeg om ook onze economie een nieuwe impuls te geven. De vele goederentreinen die de Chinese overheid al naar Europa ziet rijden, boordevol goederen van Chinese makelij, maken immers ook de terugreis. De Britten hadden het geniale idee de eerste wagons richting Shanghai vol met whisky en andere sterke dranken te proppen. En dan is hun bier nog niet eens werelderfgoed. Nee, een zwaar bier uit België kost in China vandaag ongeveer 35 yuan, of 5 euro. Prijzig, maar alles wijst erop dat de Chinese consument dat wil betalen.

Dat Flanders Invest & Trade zich nog snel een goed plekje zoekt op de bierbeurs die de hele maand augustus in Qingdao doorgaat, kan tijdelijk soelaas bieden. Maar er is nood aan een doordachte langetermijnstrategie. Voor andere Europese producten, zelfs biologisch geteelde appelen en peren van de beroemde Vlaamse keuterboertjes, is er een vraag.

Tegenstrategie

Er is geen garantie dat China zijn markt volledig zal openstellen, maar dat komen we alleen te weten als we het proberen. De hamvraag is bijgevolg: ondergaan we de Chinese expansie passief, met het risico op banenverlies door sociale dumping en verlies van technologisch voordeel? Of gaan we ook werk maken van een tegenstrategie waarbij we voor onszelf groei en jobs creëren door de Chinese binnenlandse markt van meer dan 1,2 miljard mensen te betreden?