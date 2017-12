Vlaamse regering investeert zelf amper in hernieuwbare energie

Dat blijkt vandaag uit een rondvraag van Groen-parlementslid Johan Danen, waarover Het Nieuwsblad bericht. Nochtans riep minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) eind september nog op om een serieuze tand bij te steken.

'De cijfers bevestigen wat ik al vreesde', zegt Danen in de krant. 'Terwijl de regering aan de burgers en bedrijven vraagt om alle zeilen bij te zetten, neemt de overheid zelf veel te weinig haar verantwoordelijkheid.'

Op de vraag van de krant waarom de ministers slechts minieme bedragen uittrekken voor zonnepanelen of warmtepompen, klinkt bijna overal hetzelfde excuus: 'Er is eerst en vooral nood aan renovatie en isolatie. Alle miljoenen gaan daar naartoe.' Dat betekent wel dat de Vlaamse overheid maar heel beperkt bijdraagt tot de algemene inspanning om in Vlaanderen 10,34 procent hernieuwbare energie te hebben in 2020, schrijft Het Nieuwsblad.