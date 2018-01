Vlaamse regering beschermt zich tegen buitenlandse investeerders

De maatregel komt er nadat het Chinese staatsbedrijf State Grid eind 2016 wilde participeren in de distributienetbeheerder Eandis. De Vlaamse regering kon daar weinig tegen beginnen, zelfs niet nadat een nota van de Staatsveiligheid was uitgelekt over gevaar voor spionage. Uiteindelijk kelderde het Antwerpse stadsbestuur de deal met State Grid, maar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vond dit niet voor herhaling vatbaar.

Bourgeois benadrukt dat het niet om protectionisme gaat, maar om een 'beschermingsmaatregel'. De bedoeling is de 'noodrem' ­alleen te gebruiken in uitzonderlijke gevallen.

Drie veiligheids­­belangen primeren: de verzekering van de dienstverlening, bescherming tegen buitenlandse druk, en bescherming van strategische informatie.