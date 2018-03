'Verlos onze economie van haar betonstrop'

België kan zich rijk investeren. Verhoog het budget voor overheidsinvesteringen met 9 miljard euro, en het Belgische bbp stijgt tegen 2023 met 2 procent en tegen 2029 zelfs met 6 procent in vergelijking met niks doen. Een jaarlijkse extra investering van 9 miljard euro levert dus op termijn een jaarlijkse extra welvaartswinst op van ruim 25 miljard euro. Zeg dat het Internationaal Monetair Fonds het gezegd heeft in zijn jongste rapport over België.

