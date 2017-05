'Verlos ons van de precampagne'

De N-VA herontdekt de communautaire agenda. Open Vld lanceert een visieboek. CD&V opent de campagne voor het Antwerpse burgemeesterschap. De sp.a gebruikt de bühne van 1 mei voor een rondje sociale beloftes. We kunnen er niet omheen: de verkiezingen zijn nog meer dan twee jaar verwijderd, maar de precampagne is al bezig. In Wallonië is de kiescampagne nooit gestopt door de kameradenoorlog tussen de PS en de PTB en de realiteit van een federale regering waarvan aan Franstalige kant enkel liberalen deel uitmaken. Nog even en de regering doet vooral lopende zaken. Dat moet verontrusten.

