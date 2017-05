'Verlaag liever de personenbelasting'

Van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten mag iedereen maandelijks onbelast 500 euro bijverdienen. Het principe zou van toepassing zijn op extra bijverdiensten of occasioneel werk. Nu is bijverdienen zwaar belast. Wie bijklust, komt in een hogere belastingschijf terecht en houdt nog maar weinig over van zijn bijverdienste.

