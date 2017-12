Verkiezingen werpen hun schaduw over de federale regering

In vier jaar verdubbelde het aantal vacatures in België: van 61.608 (2013) naar 132.158 eind 2017. Uit de conjunctuurbarometer van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka blijkt dat 43 procent van de ondernemingen de komende zes maanden aanwervingen plant. Dat is dubbel zoveel als in de herfst van 2013.

