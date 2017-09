Veel beter zal het niet worden, beste centrale bankiers

De Federal Reserve nam woensdag een historisch besluit. Vanaf volgende maand begint hij zijn balans af te bouwen. Die is sinds de crisis vervijfvoudigd tot 4500 miljard dollar. Dat is niet minder dan een keerpunt in de monetaire geschiedenis, want pas nu zal duidelijk worden of de centrale banken hun experimentele beleid kunnen terugschroeven zonder ongelukken op de markten of de economie in een nieuwe crisis te storten.

