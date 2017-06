VBO: 'Lagere vennootschapsbelasting kan groei mee richting 2 procent sturen'

Volgens de conjunctuurbarometer van de NBB blijft het vertrouwen van de ondernemingen al verschillende maanden vrij stabiel op een niveau dat een stuk boven het langjarige gemiddelde ligt. De halfjaarlijkse enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bij de verschillende sectoren bevestigt dat. 48 procent van de ondervraagde sectoren heeft de activiteit de voorbije zes maanden zien stijgen, 33 procent noteerde een stabilisatie en 19 procent meldt een daling. In die laatste groep vinden we de handel, die de omzet door de aanslagen zag teruglopen, en de grafische industrie, die zich aanpast aan de digitalisering. Een andere sector in die groep is de textielsector, waarvoor het Verenigd Koninkrijk de derde belangrijkste afzetmarkt is (12,4% van de Belgische export). Wat de vooruitzichten voor de komende zes ma...