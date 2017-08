Alain Mouton Redacteur bij Trends Opinie

'Van een uitgeholde sociale zekerheid is in België geen sprake'

De sociale uitgaven in België bedragen meer dan 29 procent van het bbp, in de buurlanden 26 procent. Van een uitgeholde sociale zekerheid is in België geen sprake. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.