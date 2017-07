'Vakbondskritiek op pensioenhervorming is onterecht'

Op de ministerraad van donderdag 20 juli besliste de federale regering een aantal hervormingen in het pensioenstelsel door te voeren. Het gaat over de mate waarin periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met gewerkte periodes in de berekening van het pensioen. Concreet zullen werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid bij de berekening van het pensioen worden meegeteld op basis van het minimumloon en niet meer op basis van het laatst verdiende loon. Hetzelfde geldt voor werknemers in conventioneel brugpensioen (dus niet bij herstructurering, zware beroepen...)...