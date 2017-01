Trump zet 5.000 jobs in België op de helling

Als de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump hogere invoertarieven heft op buitenlandse producten om de industrie in de VS te beschermen, kan dat in ons land leiden tot een verlies van 1.200 banen, in een ongunstiger scenario zelfs van 5.000 banen. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

De protectionistische maatregel zal ook 0,1 tot 0,42 procentpunt afknijpen van de economische groei in België. Dat blijkt uit simulaties van Hylke Vandenbussche, professor internationale economie aan de KU Leuven die De Tijd kon inkijken.

Verhoging invoerheffing

Momenteel passen de VS op goederen uit Europa een gemiddelde invoerheffing toe van 2,1 procent. Trump kondigde al voor hij als president werd ingezworen aan die te willen optrekken tot 5 procent. Hij heeft wettelijk ook de mogelijkheid om de tarieven voor een korte periode te verhogen tot 15 procent. Dat is het pessimistische scenario.

België voert rechtstreeks en onrechtstreeks voor 8,2 miljard dollar (7,6 miljard euro) goederen uit naar de VS. Die exportactiviteit is goed voor 54.000 jobs, of 1,2 procent van de werkgelegenheid in ons land.

Als Trump de invoerheffingen verhoogt tot 5 procent, heeft dat een negatief effect van 5,7 procent op de Belgische uitvoer naar de VS, wat neerkomt op een outputverlies van 467 miljoen dollar, berekende Vandenbussche. Dat gaat dan gepaard met het verlies van 1.200 arbeidsplaatsen.

Als het tarief naar 15 procent gaat, dreigt een exportverlies van 24 procent of 2 miljard dollar. Dat kost ruim 5.000 arbeidsplaatsen.

Elder in Europa

Het protectionistisch beleid van Trump zou volgens Vandenbussche de grootste impact hebben op de arbeidsmarkt in Duitsland. Daar staan 15.400 banen op de helling bij een invoerheffing van 5 procent. Bij een heffing van 15 procent dreigen er 75.000 banen te verdwijnen. "Hoe groter de economie en hoe belangrijker de uitvoer naar de Verenigde Staten, hoe meer arbeidsplaatsen bedreigd worden", verduidelijkt de expert in de krant. In Duitsland gaat het bijvoorbeeld om een verlies van 3,6 jobs per 10.000 werknemers als Trump kiest voor heffing van 5 procent. In België is dat 2,6 bedreigde jobs op 10.000.

In heel Europa staan er 50.000 op de helling bij een heffing van 5 procent en 240.000 jobs bij een heffing van 15 procent.