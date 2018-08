Marc De Vos (UGent) Directeur van de denktank Itinera en docent aan de UGent Opinie

'Trump is de juiste man op het juiste moment om China bij de les te krijgen'

De echte inzet van de handelsoorlog is de vraag of China de wereld aan zich doet aanpassen, dan wel of China zich aan de wereld zal aanpassen. Dat zegt Marc De Vos, directeur van denktank Itinera.