Trump houdt woord en trekt VS terug uit Trans-Pacifisch vrijhandelsverdrag

Kersvers Amerikaans president Donald Trump lijkt vaart te willen maken van zijn verkiezingsbeloftes. Op zijn eerste echte werkdag trekt hij de VS meteen terug uit het Trans-Pacific Partnership (TPP), een handelsverdrag dat nooit geratificeerd werd door het Congres. Daarnaast zou Trump het NAFTA, dat ruim 22 jaar geleden werd afgesloten met Canada en Mexico, willen heronderhandelen.

Tijdens zijn inauguratierede vorige week maakte Trump nog eens duidelijk waar zijn prioriteiten liggen: 'Amerika Eerst'. De focus ligt op het terugbrengen van jobs voor Amerikaanse arbeiders en verhinderen dat bedrijven en fabrieken hun productieproces verhuizen naar het buitenland. De Republikeinse president ziet in de vrijhandelsverdragen een van de grootste vijanden voor de werkgelegenheid in eigen land en beloofde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen om deze verdragen te heronderhandelen of ze te verlaten.

Ook NAFTA en TTIP in het vizier?

Het TPP werd in februari vorig jaar, onder het presidentschap van Barack Obama, ondertekend tussen de VS en Australië, Canada, Mexico, Japan, Chili, Maleisië, Peru, Niew-Zeeland, Singapore, Vietnam en Brunei. Het verdrag werd echter nooit geratificeerd door het Congres en dus kunnen de VS zich nu zonder wettelijke belemmeringen terugtrekken. Vraag is wat er nog van het vrijhandelsverdrag zal overblijven, zonder de grootste handelspartner. De Japanse premier Shinzo Abe zei in november al dat het verdrag een lege doos is zonder de VS. Maar andere landen als Vietnam en Australië zouden het TPP-verdrag wel willen behouden.

Het North American Free Trade Agreement (NAFTA) met Canada en Mexico bestaat daarentegen al meer dan twee decennia, en dus kan Trump dit niet unilateraal opzeggen. Canada is de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten. Mexico staat op de derde plaats, na China.

Door de beloften van Trump komt ook het Europese vrijhandelsakkoord TTIP in het vizier. Daarover moet nog steeds onderhandeld worden. Trump heeft zich nog niet expliciet uitgelaten over TTIP.

Bedrijven die van plan zijn om hun activiteit te verhuizen naar buiten de VS, zullen te maken krijgen met een substantiële invoertaks, herhaalde Trump maandag tijdens een ontmoeting met een aantal Amerikaanse bedrijfsleiders. Die beloofde hij dan weer minder belastingen en flink minder regeltjes in de VS. 'Ik denk dat een groot aantal bedrijven zal terugkeren. Dit zal een golf aan jobs opleveren', aldus de president aan journalisten.