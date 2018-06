Trump dreigt met importheffing van 20 procent op Europese wagens

"Omwille van de tarief- en handelsbarrières die al lang door de Europese Unie tegen de VS en zijn grootse bedrijven en werknemers geplaatst zijn: als die heffingen en barrières niet snel afgebroken en verwijderd worden, zullen we een tarief van 20 procent heffen op hun wagens die naar de VS komen. Bouw ze hier!", klonk het via Trumps geliefde communicatiekanaal Twitter.

Op de beurs in Frankfurt daalden autobouwers als BMW, Daimler en Volkswagen tot 2 procent na de aankondiging.

Trumps dreigement is de nieuwste ronde in het escalerende handelsgeschil. Sinds vrijdag zijn Europese invoerheffingen in voege op een rist Amerikaanse goederen ter grootte van zowat 2,8 miljard euro. Het gaat bijvoorbeeld om een heffing van 25 procent op motorfietsen, zeg maar Harley Davidson, bourbon whisky en textiel zoals de jeans van Levi Strauss. En er zijn bijvoorbeeld ook importheffingen op sigaretten, granen, cosmetica en appelsienen.

Deze heffingen zijn het Europese antwoord op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium.

De tweet van Trump is niet geheel toevallig. Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoekt momenteel of de import van buitenlandse auto's en onderdelen een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Dit onderzoek zou eind juli of in augustus afgerond moeten zijn. Een gelijkaardig onderzoek leidde tot de heffingen op staal en aluminium.

Bovendien zoekt de Duitse ambassadeur in Washington deze week naar een vergelijk over de heffingen op auto's. De ambassadeur sprak met verschillende topfunctionarissen over het verminderen van heffingen op auto's, voorlopig zonder akkoord.

Vorige week kondigde het Witte Huis ook importheffingen op Chinese goederen aan - ook Peking dreigt met vergeldingen.