Trump dreigt invoerheffing op Chinese producten ruimschoots te verdubbelen

Dat schrijft de krant Washington Post. De VS en China bevinden zich in een heus handelsconflict nadat Trump het Aziatische land van 'oneerlijke praktijken' beschuldigt.

Nadat in eerste instantie heffingen werden ingevoerd op wasmachines, zonnepanelen, staal en aluminium, en op 34 miljard aan Chinese producten kondigde Washington op 10 juli aan heffingen op te leggen voor een lijst van 200 miljard aan goederen.

Er was toen sprake van een heffing van 10 procent, maar Washington Post meldt op basis van een anonieme bron dat het Witte Huis de taks zou willen optrekken tot 25 procent.

