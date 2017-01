'Trump dreigt de economie te oververhitten'

Op de financiële markten zijn beleggers likkebaardend vooruitgelopen op een succesvol economisch beleid onderDonald Trump. Maar de zakenman kan met zijn grootse plannen geen wonderen verrichten, zegt topeconoom Bart van Ark. "Als je de economie verder verhit op een moment dat het potentieel relatief laag is, krijg je inflatie. Dat betekent meer renteverhogingen en dan gaan bedrijven al snel op de rem staan. Dan kan je zomaar een recessie krijgen, niet over zes maanden maar wel over een of anderhalf jaar."

