'Trek een streep onder de kerncentrales'

De Belgische kerncentrales zijn oud en blessuregevoelig, maar je kunt er een resultaat mee behalen. Onze energiebevoorrading teert op die oude krijgers. Dat is fijn op korte termijn, want de kerncentrales leveren goedkope, betrouwbare en klimaatvriendelijke elektriciteit af. Maar op lange termijn zijn ze een grote handicap. Als we na 2025 willen beschikken over een mix van hernieuwbare energie en gasgestookte centrales, moeten nu knopen worden doorgehakt. Ofwel beslissen we de kerncentrales definitief te sluiten tegen 2025, ofwel gaan we door met kernenergie tot 2045. Maar beslis, want anders komen we nergens.

...