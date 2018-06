Tom Dechaene (NBB): 'Het toezicht op de derivaten stelt me niet gerust'

Tom Dechaene, directeur van de Nationale Bank van België, is belast met het bankentoezicht in België en neemt ook deel aan het Europees toezicht op de systemische banken vanuit de ECB.

In een vorig leven was hij zakenbankier en in september 2007 voorspelde hij dat er mogelijk een zware financiële crisis op komst was. "De huidige kredietcrisis is even gevaarlijk als het ebolavirus," zei hij toen in Trends. Sinds hij directeur werd van de Nationale Bank hult hij zich in stilzwijgen. In Z-Talk Goossens vertelt hij voor het eerst wat hem bezig houdt als toezichthouder.

"Ik leid een relatief gemakkelijk leven in het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme van de ECB. Onze Belgische banken zijn bij de betere van de klas." Maar Dechaene blijft erg op zijn hoede, want zonder gevaar is bankieren nooit.

Derivaten

De Nationale Bank startte in 2016 een onderzoek naar de derivatenposities die Belgische banken innemen en het risico dat daarmee gepaard gaat. Tijdens de vorige financiële crisis hebben derivaten immers immense schade aangericht. Vandaag hebben Belgische banken vooral renteswaps in huis, omdat ze extra gevoelig zijn voor renteveranderingen. Maar ook in de rest van de wereld zijn renteswaps het meest verkochte afgeleide product in deze tijden van extreem lage rente. Banken en andere financiële instellingen willen zich namelijk indekken tegen een stijging van de rente. Maar tot op de dag van vandaag blijft het onmogelijk om in te schatten of de finale tegenpartijen van bijvoorbeeld onze Belgische banken hun verplichtingen wel kunnen nakomen als dat nodig blijkt.

"Voor de Nationale Bank is het als toezichthouder onmogelijk om het hele netwerk van derivaten te bestuderen. We kennen de identiteit en soliditeit niet van een aantal van die tegenpartijen van onze banken. Het Nirwana zou zijn dat we een netwerkanalyse kunnen doen waarbij we kunnen zien hoe elke instelling die deelneemt aan de derivatenmarkt - banken, verzekeraars, hefboomfondsen, ... - met elkaar verweven is en wat de impact is als een of meerdere van die partijen in de problemen komt. Dat we dat nu niet kunnen onderzoeken stelt me niet gerust."

Overzicht

Ook de banken zelf ontberen geregeld het overzicht en de kennis om de risico's goed in te schatten. "Men gaat er binnen de bank te vaak van uit dat als men een renteswap afsluit, dat het risico dan weg is. Er ontbreekt bij bepaalde banken ook een holistische strategie om de balans te beheersen. Je zou bij wijze van spreken op een knop moeten kunnen duwen, waarbij je meteen ziet wat al je posities zijn en wat er gebeurt als de markt in een bepaalde richting beweegt. Dat zien we niet zo vaak als we zouden wensen. "