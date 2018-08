1. De banken waren te groot

Het was een van de belangrijkste conclusies na de crisis van 2008: de banken waren te groot. Ze waren zo groot dat het onmogelijk was ze failliet te laten gaan (too big to fail). Faillissementen zouden het financiële systeem in gevaar brengen. Dus moesten de staten hun banken redden, en dat kostte een pak geld.

...