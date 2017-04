Steeds meer Walen kiezen voor job in Vlaanderen

In 2014 werden nog 13.498 vacatures in Vlaanderen ingevuld door werkzoekenden uit Wallonië, maar in 2016 was dat aantal al opgelopen tot 16.669. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams ­Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) bij Muyters had opgevraagd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Krapte Vlaamse arbeidsmarkt

"De stijging komt er onder meer door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt", zegt Muyters. "De werkloosheid in Vlaanderen daalt nu al meer dan een jaar. Daardoor zijn er minder nieuwe arbeidskrachten beschikbaar en moeten bedrijven ook in Brussel en Wallonië gaan zoeken."

"Bovendien is de samenwerking tussen de VDAB in Vlaanderen en de tegenhanger Forem in Wallonië sterk verbeterd", vervolgt de minister. "VDAB en Forem sturen elkaar meer vacatures door. En er is bij elk van die organisaties één persoon aangeduid die verantwoordelijk is voor het ingeven van de uitgewisselde vacatures in het systeem."