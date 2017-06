'Schaf de 19 Brusselse gemeenten af'

De graaicultuur bij de Brusselse daklozen-vzw Samusocial is symptomatisch voor het lokale beheer in de hoofdstad. Ex-burgemeester Yvan Mayeur (PS) beschouwde de stad als soort van privéspeelterrein waar niemand zaken mee had. Een mentaliteit die we al jaren ook bij de andere achttien Brusselse gemeenten terugvinden, al heeft men het daar nooit zo bont gemaakt als in Brussel-stad.

...