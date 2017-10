'Rutte geeft Michel het nakijken'

De Nederlanders kunnen misschien niet meer voetballen, maar we zijn beter zuinig met het leedvermaak. Aan het economisch front heeft Nederland zich, in tegenstelling tot België, wel al gekwalificeerd voor een mooie toekomst. De concurrentiekracht is ijzersterk, de vergrijzingskosten zijn onder controle, de begroting toont een overschot en de economie groeit dubbel zo snel als in België. Hou dat in gedachten als premier Michel dinsdag zijn state of the union brengt in de Kamer op het zelfde moment dat Mark Rutte het nieuwe regeerakkoord in Nederland presenteert.

...