Ronnie Leten: 'Investeer in zelfredzaamheid'

"De leerplicht heeft veel welvaart gecreëerd, maar we moeten nu naar een volgende fase. Daarom pleit ik bij deze regering om leren tot je 75e levensjaar als een belangrijk infrastructuurwerk te zien. Je moet mensen aanmoedigen om zichzelf te herscholen, want zo maak je ze zelfredzaam. De overheid moet deze opleidingen organiseren, want een bedrijf kan dit niet. Ondernemingen zijn nu bezig om de overstap te maken van een analoog naar een digitaal tijdperk. Als bedrijven het op zich moeten nemen om iedereen op te leiden en de arbeidsmarkt te transformeren, dan is er wellicht geen kapitaal meer om een doorstart te maken", aldis de voormalige Trends Manager van het Jaar.

Bij Atlas Copco geldt het principe: 'Reduce the time to competence'. "Onze mensen moeten permanent leren, ervaring opdoen en hoe sneller we dat kunnen doen hoe competitiever we worden. Als we dit als gemeenschap organiseren, zal ook ons land competitiever worden", verduidelijkt Leten.

Ronnie Leten praat ook over zijn managementstijl, over de splitsing van Atlas Copco in twee bedrijven en over de hervorming van de vennootschapsbelasting.