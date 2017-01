Rijkste 10 procent bezit bijna helft van Belgisch vermogen

Anderzijds bezit de minst vermogende helft maar 8,8 procent daarvan. Dat schrijft Oxfam Solidariteit op basis van de Global Wealth Database van Crédit Suisse, waarin onder meer cijfers van de ECB zijn verwerkt en waarover De Standaard en Le Soir maandag schrijven.

De ongelijkheid is in ons land wel minder groot dan in de rest van de eurozone: uit onderzoek van de ECB bleek onlangs dat de rijkste 10 procent Europeanen 51,2 procent van de totale rijkdom bezit, terwijl op globaal niveau 1 procent van de wereldbevolking meer bezit dan alle anderen.

Toch spreken de Belgische cijfers tot de verbeelding. De rijkste 10 procent van de Belgen (ruim 1 miljoen personen) bezitten samen ongeveer 1.043 miljard euro. De minst vermogende helft (5,5 miljoen mensen) bezit zo'n 208 miljard euro. "Alarmerend", vindt Oxfam, dat zijn rapport publiceerde aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Albert Frère, die in zijn eentje goed is voor 6,2 miljard euro, bezit meer dan de 2 miljoen minst vermogende Belgen samen.