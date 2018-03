Regering zet snoeischaar in vakantiedagen ambtenaren

Het Zomerakkoord bevat een reeks maatregelen voor de zowat 70.000 federale ambtenaren. Een daarvan is dat de federale overheid het ambtenarenstatuut wil moderniseren.

Intussen is het al duidelijker geworden wat ze met dat laatste bedoelt. De regering wil snoeien in het doolhof aan vakantiesystemen. Federale ambtenaren hebben standaard 26 dagen vakantie, maar daar komen nog meerdere dagen bij. Zo worden in diensten zonder prikklok gemiddeld 12 recuperatiedagen gegeven ter compensatie van de afschaffing van die prikklok.

De regering wil evolueren naar één uniform systeem. Dat moet helpen gemakkelijker van dienst te veranderen. Nu hebben sommige diensten moeite om personeel aan te trekken omdat ze een minder gul vakantiesysteem hanteren.

Er ligt een piste op tafel om naar een vast aantal van 35 vakantiedagen te gaan en komaf te maken met de recuperatiedagen en andere aparte systemen.