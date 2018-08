Regering-Trump dreigt met nog hogere invoerheffingen op Chinese goederen

Overheidsfunctionarissen zeggen tegen verschillende Amerikaanse media dat tarieven van 25 procent worden overwogen, in plaats van de eerder aangekondigde 10- procent. In september moet worden besloten of de hogere heffingen inderdaad worden ingevoerd.

Over de plannen gingen eerder al geruchten rond. China liet daarop weten dat 'tegenmaatregelen onvermijdelijk zijn' als het Amerikaanse dreigement bewaarheid wordt. 'De druk en chantage van de Verenigde Staten zullen geen effect hebben', verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Binnen de Amerikaanse regering zou nog wel onenigheid bestaan over de heffingen. Volgens bronnen van de New York Times is minister van Financiën Steven Mnuchin een tegenstander van hogere tarieven. Peter Navarro, een van de handelsadviseurs van president Donald Trump, wil de druk op China juist wel opvoeren.

De Verenigde Staten zijn al begonnen met het innen van importheffingen op 34 miljard dollar aan Chinese goederen; binnenkort komt daar nog eens 16 miljard bij. China heeft tarieven ingevoerd op 34 miljard dollar aan Amerikaanse producten, waaronder sojabonen en elektrische voertuigen.

Verschillende organisaties die Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigen, blijven felle tegenstanders van de heffingen. 'Tarieven zijn een onacceptabele gok met de Amerikaanse economie en de inzet blijft stijgen, zonder eind in zicht', aldus voorzitter Matthew Shay van de National Retail Foundation tegen de New York Times.

In augustus wordt nog een openbare hoorzitting gehouden over de nieuwe tarieven. Dan kunnen Amerikaanse burgers en bedrijven suggesties aandragen over welke goederen doelwit hiervan moeten worden.