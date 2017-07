Regering-Michel heeft nog volle zomeragenda: vier uitdagingen

Om aan te tonen dat de federale regering wel degelijk werkt, kondigde premier Charles Michel (MR) superministerraden aan. De eerste, over veiligheid, heeft al in mei plaatsgevonden. Op de twee sociaaleconomische superministerraden blijft het wachten. Een eerste was gepland voor 10 juni, maar werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Wellicht balt de regering alles samen in één superministerraad eind juli, net voor het zomerreces. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft een officieel bezoek aan China in die periode uitgesteld.

