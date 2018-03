Regering houdt vast aan begrotingsdoelstelling

De regering ging op zoek naar 1,271 miljard euro om de begroting op de rails te houden. Ze behield tijdens de onderhandelingen de ambitie om op een structureel tekort van 0,68 procent van het bbp te mikken. Premier Charles Michel benadrukte dat het niet de bedoeling is de groeibuffer aan te snijden. Met andere woorden: de regering hield geen rekening met de mogelijke hogere economische groei.

Een belangrijk deel van de inspanning is een technische correctie van 462,6 miljoen in de tax shift. Minister van Begroting Sophie Wilmès en minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontkennen dat daarmee een factuur wordt doorgeschoven naar de regio's.

'Dit is een technische correctie die van het begin moest worden doorgevoerd, maar niet gebeurde. Een schoolvoorbeeld van een 'one off'', aldus Wilmès. Volgens Van Overtveldt heeft de ingreep te maken met het effect van de tax shift die voor Entiteit 2 in de boeken voor 2019 en 2020 zit, maar voor 2018 nu wordt geprefinancierd door het federale niveau.

De regering bereikte daarnaast een akkoord over de ziekenhuisnetwerken en het probleem van de dubbele contingentering, waarbij een gebrek aan stageplaatsen dreigde voor artsen. Daarnaast kwamen de vier partijen de verdeling van de 80 miljoen euro in de armoede-enveloppe overeen.