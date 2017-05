Marc De Vos (UGent) Directeur van de denktank Itinera en docent aan de UGent Opinie

'Red de globalisering'

De globalisering verkeert in een leiderschapsvacuüm. Als China in dat vacuüm stapt, verandert het traject van de mensheid in de 21e eeuw. Dat zegt Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera.