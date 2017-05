'Rechtvaardige fiscaliteit is vooral lagere fiscaliteit'

In een paar weekendinterviews maakt CD&V-voorzitter Wouter Beke een onverwachte bocht: de meerwaardebelasting, een oude christendemocratische eis, is geen must meer. Beke beseft blijkbaar dat zijn partij in de federale regering alleen staat. Voor Open Vld en de N-VA is zo'n nieuwe vermogenswinstbelasting taboe. Ook de MR van premier Charles Michel is er niet enthousiast over. De voorbije maanden hadden Beke en CD&V-vicepremier Kris Peeters een duidelijke lijn getrokken: een verlaging van de vennootschapsbelasting (een N-VA-eis) komt er pas als die gecompenseerd wordt door een meerwaardebelasting op aandelen. Iedereen bleef op zijn standpunt en de regering-Michel trappelt sindsdien ter plaatse.

...