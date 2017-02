Publifin: 'Het publiek-private monster heeft zijn tijd gehad'

Gas en elektriciteit als geldkoe

Energie is de kernbusiness van de intercommunale Publifin, die een paar weken geleden in het oog van de storm is terechtgekomen omdat haar bestuursleden vergoed werden voor nepvergaderingen. Alles begint bij de ALE of L'Association Liégeoise de l'Électricité. Stéphane Moreau wordt er midden jaren 2000 directeur en wil de cash die ALE uit haar monopolistische activiteiten haalt, gebruiken voor de diversificatie van de groep. Tien jaar later werkt Publifin met zijn operationele dochter Nethys, waarvan Moreau de CEO is, nog altijd volgens dat principe.

...