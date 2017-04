President Trump zet vaart achter 'grootste belastingverlaging ooit'

De vennootschapsbelasting in de VS zal zakken van 35 naar 15 procent. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin woensdag verklaard aan Amerikaanse media. De maatregel maakt volgens hem deel uit van 'de grootste belastingverlaging' ooit.

Gepolst naar de fiscale hervormingen die de regering-Trump later zal bekendmaken, zei Mnuchin: "Ik kan niet veel details vrijgeven, maar ik kan berichtgeving in de media van de voorbije dagen bevestigen dat de vennootschapsbelasting voor bedrijven 15 procent zal bedragen".

Met het tarief van 35 procent beschikken de VS momenteel nog over een van de hoogste vennootschapbelastingen binnen de OESO-zobe. Maar in werkelijkheid staan de ondernemingen vaak heel wat minder geld aan de schatkist af, omdat er ook heel wat aftrekposten en vrijstellingen bestaan.

Tijdens een debat in Washington, dat georganiseerd werd door het blad The Hill, verduidelijkte Mnuchin dat de lagere belastingvoet in de eerste plaats de kleinere ondernemingen ten goede zal komen. "Dit zal geen nieuw achterdeurtje worden dat rijke mensen 15 procent belastingen laat betalen, hoewel ze eigenlijk meer zouden moeten betalen. Dit wordt iets voor kleine ondernemingen die de economie doen draaien."

De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt een van de maatregelen uit het 'tax reform'-plan dat president Trump later zal voorstellen. Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd om de belastingdruk voor bedrijven en gezinnen fors te laten dalen. Mnuchin benadrukte tijdens het debat dat Trumps plan 'de grootste belastingverlaging' uit de Amerikaanse geschiedenis zal worden.

Economen vrezen dat de verlaging van de vennootschapbelasting de Amerikaanse schuld verder zal doen toenemen, maar Mnuchin zegt dat de maatregelen 'zichzelf zullen terugbetalen' door de groei van de economie.