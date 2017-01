Premier Michel wil (nog) niet praten over lagere tabaksaccijnzen

Een debat over een mogelijke verlaging van de accijnzen op tabak is nu niet aan de orde maar de regering zal er eventueel over praten tijdens de begrotingscontrole. Dat zei premier Charles Michel (MR) op de Franstalige radiozender Bel-RTL.

De inkomsten uit tabaksaccijnzen brachten vorig jaar 151 miljoen euro minder op dan de verwacht 199 miljoen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt daarom dat een debat over de tarieven geen taboe mag zijn. 'Het is belangrijk dat we goed blijven opvolgen welke effecten de verschillende accijnsaanpassingen opleveren. Als het nodig is, moeten we bijsturen', zo reageerde Van Overtveldt. 'Lagere tarieven mogen geen taboe zijn, zeker niet als we daarmee de inkomsten beter op peil kunnen houden.'

'Hogere accijnzen werken'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) zien een verlaging van de accijnzen echter niet zitten, 'met het oog op volksgezondheid'. 'Als hogere accijnzen leiden tot lagere inkomsten, dan zal dit wellicht inderdaad betekenen dat sommige mensen in het buitenland gaan winkelen. Maar we gaan ervan uit dat een aantal mensen ook gestopt zijn met roken of overgestapt naar de e-sigaret.' Op het kabinet van minister De Block klinkt er ook voorzichtige tevredenheid: 'de inkomsten zijn dus lager, maar het werkt wel.'